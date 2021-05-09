Ali Gültiken: 'Emre Belözoğlu hamlesiyle maçı aldı'

Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından TRT Spor ekranlarında kısa bir değerlendirme yaptı ve Emre Belözoğlu'nun hamlesine dikkat çekti.



Genç teknik adamın Mert Hakan'ı 35. dakikada kenara almasının maçı çevirdiğini söyleyen Gültiken, "Maç öncesinde altını çizmiştik. Normal şartlarda Fenerbahçe bu kadar ofansif çıkmazdı ama mecburiyetler sizi bu noktaya getiriyor. Ankaragücü'nün attığı gol ve sonrasındaki pozisyonlar maçı dönülemez hale getirecekti ki Emre Belözoğlu'nun 35. dakikadaki Mert Hakan hamlesi çok önemliydi. Ozan'ı tekrar ortaya alarak maçı ortaya getirdi, oyunu dengeye getirdi." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 3. dakikada 1-0 geriye düşerken, Emre Belözoğlu 35. dakikada Mert Hakan'ın yerine Gökhan Gönül'ü oyuna aldı ve Ozan Tufan'ı sağ bekten orta sahaya geçirdi. Ozan Tufan da 42. dakikada attığı golle takımının devreye 1-1 eşitlikle girmesini sağladı.



