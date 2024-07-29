Ali Gültiken'den Rafa Silva yorumu

Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine odaklanan Beşiktaş, önceki akşam hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerken yeni transfer Rafa Silva yıldızlaştı.
Sabah Spor yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın yeni sezon transferlerinden Rafa Silva ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gültiken, "Hazırlık dönemindeki Rafa Silva'yı nasıl buluyorsunuz? Yeni sezonda Beşiktaş'a katkısı ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"TEKNİK DİREKTÖRÜN NASIL KULLANACAĞI DA ÖNEMLİ"
"Büyük takımlar şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorlarsa oyunun içindeki gol ayaklarını arttırmak zorundalar. Yalnızca santrforun gol katkısıyla şampiyonlukların kazanılmadığını ligimize baktığımızda da çok rahat görebiliyoruz. Rafa Silva çok yönlü bir oyuncu. İki kanat pozisyonunda veya ikinci santrfor gibi oynayabiliyor. Santrfor arkasında oynadığında da çok becerili bir oyuncu. Bu tip oyuncular hem oyunu hem de teknik direktörün elini rahatlatırlar. Beşiktaş'a Rafa Silva, Muçi, Rashica ve Semih gibi önemli hücum oyuncuları artık kadronun içerisinde önemli bir zenginlik sağladı. Bu oyuncuların varlığının önemi kadar teknik adamın da bu futbolcuları nasıl kullanacağı çok önemli. O yüzden takım ve oyuncu performansları bu ikisinin bütününe bakar."
Sabah Spor yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın yeni sezon transferlerinden Rafa Silva ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gültiken, "Hazırlık dönemindeki Rafa Silva'yı nasıl buluyorsunuz? Yeni sezonda Beşiktaş'a katkısı ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"TEKNİK DİREKTÖRÜN NASIL KULLANACAĞI DA ÖNEMLİ"
"Büyük takımlar şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorlarsa oyunun içindeki gol ayaklarını arttırmak zorundalar. Yalnızca santrforun gol katkısıyla şampiyonlukların kazanılmadığını ligimize baktığımızda da çok rahat görebiliyoruz. Rafa Silva çok yönlü bir oyuncu. İki kanat pozisyonunda veya ikinci santrfor gibi oynayabiliyor. Santrfor arkasında oynadığında da çok becerili bir oyuncu. Bu tip oyuncular hem oyunu hem de teknik direktörün elini rahatlatırlar. Beşiktaş'a Rafa Silva, Muçi, Rashica ve Semih gibi önemli hücum oyuncuları artık kadronun içerisinde önemli bir zenginlik sağladı. Bu oyuncuların varlığının önemi kadar teknik adamın da bu futbolcuları nasıl kullanacağı çok önemli. O yüzden takım ve oyuncu performansları bu ikisinin bütününe bakar."