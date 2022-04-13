Ali Gültiken'den Beşiktaş değerlendirmesi!

'Ceyhun Kazancı'nın bütçe, transfer ve teknik direktör Valerien İsmael hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili yorumunuz nedir?' sorusuna Gültitiken,

Sabah Spor yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu."Sayın Ceyhun Kazancı'nın dile getirdiği gibi yalnızca Beşiktaş'ın değil bütün takımların bütçeleri düşüyor, düşmeye de devam edecek. Bu mecburi bir süreç. Ligdeki yayın gelirlerinin azaldığı, kulüplerin Avrupa kupasından gelir elde edemediği, diğer gelirlerin de oldukça küçüldüğü bir ortamda zaten başka da bir yol yok." sözlerini kullandı.Takımların altyapıya yönelme konusunun daha planlı ve organize olması gerektiğini belirten Ali Gültiken, "Bugün dile getirilen şeyler, zaten ortada olan ve bütün takımların yapması gereken mecburiyetler, biraz daha altyapıya yönelme durumu ortaya çıktı. Bunun daha planlı ve organize olması gerekiyor. Tabii ortaya çıkacak olan kadronun da teknik anlamda doğru yönetilmesi daha da önemli hale geliyor. Valerien İsmael konusu tabii ki iki haftalık süreç içinde oldukça olumlu sinyaller veriyor. İsmael de yönetenler de taraftarlar da mutlu... Bu gayet olumlu. Beşiktaş'a fayda getirecek tarafı, bu başarının birkaç maçlık değil istikrara dönüşmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.