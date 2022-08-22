Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ali Gültiken, 4-1 biten Karagümrük maçının ardından tespit ve değerlendirmelerini paylaştı. Gültiken, Yeni Asır Gazetesi'ndeki köşesinde iç maçın anahtar oyuncularının Salih ve N'Koudou olduğunu ifade etti ve transferlere dikkati çekti. İşte Gültiken'in yazısından dikkati çeken bölümler...



İÇ TRANSFERLERİN PERFORMANSI



Maç başladığı anda Beşiktaş taraftarı da muhteşem bir başlangıç yaptı. Hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde takıma olan inancını akustiğe yansıttı. Sahadaki futbolcuların tamamı da bu mesajı çok net alarak aynı coşkuya ortak oldu. İçinde coşku olan, istek olan bir iradeyi sahanın her bölgesinde gördük. Yeni transferleri ile ve devam eden oyuncuları ile mükemmel bir bütünlük gördük. Yeni transferlerin heyecanı farklı ama öncelikle iç transferlerin performanslarını da ayrıca alkışlayalım.



ANAHTAR OYUNCULAR: SALİH, N'KOUDOU



Necip muazzam bir karakter. Hangi oyuncu gelirse gelsin mutlaka şans verdi, forma verdi. Dün akşamki gibi hiç birinin de güvenini boşa çıkarmadı. Aynı şekilde Salih ve N'Koudou'da da muazzam değişimler var. İkisi de aldıkları bu şansın ve formanın değerinin farkındalar. Mükemmel performanslara imza atıyorlar. Dün akşam da yine oyunun içerisinde anahtar isimler oldular.



SAHADA İSTEYEN BİR TAKIM VARDI



Bu sezonun flaş transferleri Weghorst ve Muleka da beklentilere çok kısa sürede cevap verdiler. Önemli oyuncular, önemli golcüler. Bunun üzerinde şüpheye zaman tanımadılar. Beşiktaş'ın ilk golü bulduktan sonraki oyun coşkusu da alkışlamaya değer. İsteyen bir takım dün akşam sahadaydı.



Birbirine inanmış, güvenen ve oyun sistemine sadık bir görüntü vardı. Bunu çok önemsiyorum. Hangi sistemi oynarsanız oynayın, içerisine oyuncu yüreğini koymazsa o sistem askıda kalır. Karagümrük maça farklı düşüncelerle çıkmış olabilir ama Beşiktaş bu oyuncu grubu ile kendi iradesinin esas ve mutlak olduğunu o kadar erken koydu ki rakibinin buna uymaktan başka bir şansı da kalmadı.





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