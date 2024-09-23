Ali Gültiken: 'Bu maç ders olmalı'

Bu sezon Beşiktaş ilk defa bu kadar yüksek bir ön alan baskısıyla karşılaştı. Eyüpspor'un öne doğru çıkıp, bütün bölgelerde cesaretli bir şekilde top kapma mücadelesine girmesi, Beşiktaş'ın genel oyun dengesini ciddi şekilde bozdu. Özellikle Rafa Silva, Immobile ve Fernandes üzerinden inşa edilen Beşiktaş oyunu, bu maçta işler hale gelmedi.

ortaya çıkmadı.

Geçen maçtaki gibi Joao Mario sol kanatta başladı, sonra birçok pozisyon değiştirip orta alana geçti ama görünen o ki şu anki performansı Beşiktaş'ın beklentilerinden çok uzak. Ne sprinti ne etkili koşuları var ne de bire birde adam eksiltiyor. Beşiktaş'ın bu tür kora kor oynayan rakiplere karşı bir veya iki oyuncuyu idare etme şansı yok.



koydu.

Beşiktaş'ın kadro inşası elbette

devam ediyor. Birçok yeni oyuncusu

var, özellikle oyunu rakip alanda tutma

konusunda becerisi olgunlaştı ama ceza

sahası içi ve civarında

yalnızca Rafa

Silva'nın etkinliği

üzerinden yürümeye

çalışması

işi zorlaştırıyor.





gerekiyor.

Bu tür oyunlarla lig ilerledikçe

daha çok karşılaşacak. Rakipleri

merkez hücumunu kapattığında daha

fazla alternatifleri de işler hale getirebilmeli.

örnekleri artırabilmeli.

Gerginliği

son dakikaya taşımamalı. Bu potansiyeli

var. Sıktığı zaman oyunu çok daha etkili

hale getirebiliyor. Bu maç ders olacaktır.