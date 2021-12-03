Ali Gültiken: 'Beşiktaş, Pjanic'i göndermeli'

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic için Katalan ekibine geri dönme iddiası gündeme gelmişti.



Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Barcelona'dan talep gelmesi halinde Boşnak futbolcunun gönderilmesi gerektiğini söyledi.



Gültiken'in Pjanic sözleri şu şekilde;



"Böyle bir fırsat varsa 1 dakika bile beklenmemeli. Miralem Pjanic, geldiğinden beri takıma sıfır katkı ile devam ediyor. Bir de bitmeyen sakatlık süreçleri var. Bu tür oyuncular, bu sezon Beşiktaş'ı çok yordu. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bir de çok yüksek maliyetleri var. Bundan sonrası varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş adına bir fayda görmüyorum. O yüzden beklenmeden fırsat varsa kullanılmalı ve gönderilmeli."





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