Ali Gültiken: 'Beşiktaş için üçü de uygun'

Sabah Spor yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın gündemindeki hoca adayları için yorumlarda bulundu.



Gültiken, "Beşiktaş'ta yabancı teknik adamlar devre dışı kaldı. Adaylar Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Şenol Güneş… Bu isimler için neler söylersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Üç teknik adam da Beşiktaş'a uygundur diye düşünüyorum. Hepsi çok başarılı teknik adamlar. Ülkenin şartlarını da iyi biliyorlar. Takımların da durumlarını iyi biliyorlar. Rıza hocanın Sivasspor'u çalıştırıyor olması belki bir engel yaratabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse üç teknik adamın da bu iş için uygun olduğunu düşünüyorum."





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