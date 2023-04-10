Ali Gültiken: 'Aboubakar varsa üst düzey oynarsınız'

Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.



İşte Gültiken'in yazısı;



"Aboubakar, her yönüyle komple bir santrfor. Hangi tip oyunu oynamak isterseniz isteyin, Aboubakar'la bu işi en üst seviyede yaparsınız. Kontrada da var, bireysel olarak beceriyle adam eksilterek hücum tarafında da var, ceza sahasına indirdiğiniz her topta vuruş özelliği ile de var. O yüzden Beşiktaş'ın hücum oyununu çok rahatlatıyor. Hem kendisi oynuyor hem de çevresindekileri işler hale getiriyor.



ABOUBAKAR, REDMOND VE GHEZZAL



Aboubakar ile beraber Beşiktaş'ta Redmond rüzgarı var. Siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre Ghezzal'ın eksikliğini konuştu, Ghezzal'ın geri dönüşünü bekledi. Oyuncu geriye döndü ama kutusunu açtığımızda içinden Redmond çıktı. Aboubakar'la beraber son haftaların sahada fırtına estiren ikinci ismini konuşuyoruz. Takıma muazzam bir dinamizm getirdi. Özellikle Beşiktaş'ın çabuk ataklarında alan bulduğunda harika işler yapıyor. Hem gol atıyor hem de gol yaptırıyor. Kendini Beşiktaş'ın en değerli oyuncularından biri haline getirdi.



Son iki haftadır golcüleri konuşuyoruz ama Salih'e de ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Çok başarılı oynuyor. Hadziahmetovic'in gelmesinden sonra rahatladı, oyun lideri olarak takımı yönetiyor."





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