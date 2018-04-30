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Ali Fatinoğlu: "Listemizi cuma günü vereceğiz"

Başkan adayı Ali Fatinoğlu, yönetim kurulu listesini 4 Mayıs Cuma günü divan kuruluna vereceğini açıkladı

Kaynak: Sporx.com
Ali Fatinoğlu: 'Listemizi cuma günü vereceğiz'
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30 Nisan 2018 15:08
Galatasaray Kulübünün 26 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını ilan eden isimlerden Ali Fatinoğlu, yönetim kurulu listesini 4 Mayıs Cuma günü divan kuruluna sunacağını bildirdi.

Fatinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "İki yıl önce 'Galatasaray'ı Geleceğe Taşıma' projesini hazırlamıştım. Bu kapsamda listemiz oy kaygısı olmaksızın, her bir projemizin alanında uzman Galatasaraylılar tarafından yürütülmesi hedefiyle oluşturulmuştur. Ekip olarak iki aydır her gün bir konuyu ele alıp, çalışma yapıyoruz. Yoğun ve aralıksız çalışmaların sonucunda Galatasaray'ı layık olduğu şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Listemizi cuma günü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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