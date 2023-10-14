Ali Eren Demirezen, boksa geri döndü

Milli boksör Ali Eren Demirezen, profesyonel boksa geri döndüğünü açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Eren Demirezen, boksa geri döndü
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14 Ekim 2023 21:09
Milli boksör Ali Eren Demirezen, mart ayında bıraktığı profesyonel boksa geri döndüğünü duyurdu.

Ali Eren Demirezen, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "13-14 aydır ringlerde yokum. Uzun bir süre değil. Mike Tyson, Muhammed Ali yaklaşık 3 yıl ara vermişti. İnşallah yakıp yıkmaya geliyoruz, hazır olun, geri dönüyorum. Dünya şampiyonluğu yoluna Balıkesir'de başlıyorum. Tekrar ringlere geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Eren Demirezen, yurt dışında Türk sporcularına gereken değerin verilmediğini vurgulayarak, emeğinin karşılığını alamadığı gerekçesiyle boksa mart ayında ara vermişti.

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