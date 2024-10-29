Ali Ece: 'Gabriel Sara, ölü toplara hayat veren bir duran top ustası'

"Galatasaray, Elfsborg maçından farklı bir formasyonda 4-4-2 dizilişinde derbiye başladı. Ancak sol bek Barış Alper Yılmaz sol açıklaşırken, Yunus Akgün'ün sol içleştiği hibrit bir 4-4-2'ydi bu. Beşiktaş ise eldeki yüzde 100 fit oyunculardan oluşabilecek en uygun 11'le maça başladı: Mario merkez orta sahayı üçlerken Rafa sağ ön, Semih de sol öndeydi. Ersin maçın başında Lyon'da kaldığı yerden devam ederek Yunus ve Osimhen'in etkili vuruşlarını kurtardı. Ancak Galatasaray 13. dakikada Süper Lig'deki duran toptan bulduğu 12. golü kaydederek derbide öne geçti."





Fanatik spor yazarı Ali Ece, Trendyol süper Ligin 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini köşesinde yorumladı."Gabriel Sara, ölü toplara hayat veren cinsten bir duran top ustası. Gabriel sakat olmasaydı Davinson o kadar iyi kafa vurabilir miydi? Sahanın ilk yarıdaki en iyisi Yunus'tu. En kötüsü ise Arda Kardeşler oldu: 30'da Davinson'un Rafa'ya yaptığı faule değil sarı kart, faul kararı bile vermemesi büyük hataydı. Başka hatalar ve eyyamlar da yaptı ama yazacak yerim dar. 2. yarıda Rafa'nın topuk pası muhteşemdi ama Mario topu biraz sürmek yerine vurunca pozisyon heba oldu. 67'de ise yine Sara'nın olağanüstü duran top kabiliyeti ile Galatasaray 2-0 yaptı.""Sara, duran toplarda topu sol ayağıyla'nin üçlük atışlarındaki eli gibi kullanıyor. Gabriel gibi lider stoper başka bir ekstra savunma aracı: En azından aynı şekilde iki gol yemeyebilirsin çünkü alan paylaştırır, adam paylaştırır bilemedin kendisi topun ilk yöneldiği alana müdahale etmeye gider."