Ali Ece'den Jean Onanaya sert eleştiri!

Santradan önce Giovanni hoca "fiziksel durumları da göz önünde bulundurarak bu 11'i sahaya sürdüm" dedi. Keşke yetenek kriterini de göz önünde bulundurup bize ilk yarıdaki rezil Onana performansını izlettirmeseydi, yerine Salih veya Ndour ile başlayabilirdi. Öncelikle Onana'ya o bonservis bedelini ödemeye layık görenler dilerim uzun süre insomnia hastalığından mustarip olup uyuyamazlar, gözlerini kapar kapamaz 42'deki içine ettiği geçiş hücumunda Onana'nın veremediği basit pası sürekli görürler!



Beşiktaş ilk yarıda malum şahsın 11'de olması nedeniyle Giovanni hoca dönemindeki futbol doğrularını sahaya yansıtamadı. Daha önceki maçlarda hemen organize pres yapıp savunmasını öne çıkartan Giovanni dönemi Beşiktaş'ı Cruyff Arena'da ilk kez 26'da savunmasını öne çıkartabildi. Geriden top çıkartırken Musrati'yi bölgesel presle baskılayıp ilk topu almasını engelleyen Ajax baktı ki mecburen 4-2-3-1'e dönüp kâğıt üzerinde çift pivotla oynayan Beşiktaş'ta Onana isimli şahıs da top almak için savunmasına yanaşmıyor, presi kalıcı hale getirdi.



Beşiktaş ilk yarıda Gedson'un savunmaya yaklaştığı pozisyon hariç geriden top çıkartamazken golü de geriden oyun kuramadığı bir anda Mert Günok'un tembel uzun pası merkezde Ajax'lılara gelince yedi. Fitz Jim'in golünde kanattan içeri kesen rakibe karşı Onana'nın ayakları yerine gözleriyle rakibi durdurmaya çalışması futbol tarihinde bir ilkti, dilerim Beşiktaş tarihinde son kez olur!





Ali Ece, Fanatik'te Beşiktaş 'ın Ajax'a kaybettiği mücadeleyi değerlendirdi.Ece, yazısının başlığında Jean Onana içinbenzetmesinde bulundu.İşte Ali Ece'nin sözleri...