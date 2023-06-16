Ali Düşmez İASKF Başkanlığına yeniden seçildi

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı'na Ali Düşmez yeniden getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Düşmez İASKF Başkanlığına yeniden seçildi
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16 Haziran 2023 16:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) 18. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF İcra ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, üç yıllığına yeniden İASKF Genel Başkanlığı'na seçildi. Sarıyer'de İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde yapılan İASKF'nin 18. Olağan Genel Kurulu, 2 bin 34 delegeden 1704'ünün katılımı ile gerçekleştirildi. Seçime tek liste ile giren Ali Düşmez, beşinci kez başkanlık görevine getirildi. TFF olarak Ali Düşmez'i tebrik eder, başkanlık döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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