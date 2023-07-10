Ali Dalokay, ikinci kez podyumda

Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, İtalya'daki şampiyonada iki kez podyuma çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ali Dalokay, ikinci kez podyumda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2023 21:14
Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, İtalya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (TCR Italy) üçüncü ayağında DSG klasmanında ilk yarışı birinci, ikinci yarışı ise ikinci tamamlayarak iki kez podyuma çıktı.

Bitci Racing Team AMS pilotu Vedat Ali Dalokay, hafta sonu Mugello Pisti'nde TCR Italy'nin üçüncü etabında mücadele etti.

Organizasyonda 9 ülkeden 41 sporcu ile yarışan Vedat Ali Dalokay, 7 Temmuz Cumartesi günü ilk yarışı DSG klasmanında birinci tamamlayarak podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti. Ay-yıldızlı sporcu, 8 Temmuz Pazar günü ise ikinci yarışta ikinci olarak podyum gördü.

Serinin geride kalan 6 yarışının dördünü kazanan ve iki kez de ikincilik elde eden Vedat Ali Dalokay, 15-17 Eylül'de Monza'da koşulacak dördüncü ayak öncesi genel klasmanda en yakın rakibinin 47 puan önünde lider durumda yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery