Ali Daei: 'Ronaldo'ya geçilmekten onur duyarım'

İran'da milli kahraman olan Ali Daei, milli takımıyla çıktığı 149 maçta 109 gol attı. Bu alanda zirvede bulunan emekli futbolcu, rekorunu geçmeye çok yaklaşan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Portekizli süper yıldız Ronaldo, milli takım formasıyla attığı 102 golle, İranlı oyuncunun sadece 7 gol gerisinde yer alıyor.



"GEÇMESİ BENİM İÇİN ONUR"



51 yaşındaki Ali Daei açıklamasında; "İçtenlikle Ronaldo'nun beni milli takımdaki golleriyle geçmesini umut ediyorum. Onun beni geçmesi benim için onurdur. Ronaldo gerçek bir fenomen ve sadece kendi döneminin değil, tüm zamanların en iyi futbolcularından birisi oldu." dedi.



İranlı emekli forvet, "Ronaldo beni geçtiğinde onu tebrik edeceğim ama önce bunu başarmasını bekliyorum." diyerek sözlerine devam etti.



İranlı Ali Daei, kariyerinde milli takımı dışında özellikle Almanya'da Bielefeld, Bayern Münih ve Hertha Berlin gibi takımlarda forma giydiği dönemle hatırlanıyor.



