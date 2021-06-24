Ali Daei: 'Ronaldo'nun beni geçmesi onurdur'

Milli formayla en fazla gol atan futbolcu koltuğunu Ronaldo ile paylaşan İranlı eski futbolcu Ali Daei konuyla ilgili paylaşım yaptı.Ronaldo'nun Portekiz adına attığı gol sayısının 109'a ulaşarak rakamların eşitlenmesi üzerine Ali Daei, "Rekoru tek başına ele geçirmesine 1 gol kalan Ronaldo'yu kutlarım." diye konuştu.Ronaldo'nun büyük sporculuğunun yanında insani tarafını da öven Daei, "Dünya çapında ilham veren etkileyici performansının yanında hümanist Cristiano Ronaldo'nun rekoru ele geçirecek olması benim için büyük onur." sözlerini kullandı