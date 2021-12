Ali Çamlı: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçla ilgili "Galatasaray'ın puanı 23-24 neyse... Senin puanın 20. Ne oldu ki yani kıyamet mi koptu? Bu takım başarılı olacak." dedi.



Çamlı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın başarısı için çalıştıklarını söyledi.



Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Çamlı, şunları kaydetti:



"Ortada bir maçtı. Dürüst olmak gerekirse pozisyonlarımız var, direkten dönen topumuz var ama maçın hakkı beraberlikti, berabere kaldık. Alınan her puan çok kıymetli. Bugün de Kayserispor 1 puan aldı. Bundan sonraki maçlarda nasıl galip gelebiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz teknik heyet, sporcular, bunun çabasında olacaklar. Burada bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Hikmet istifa, neyin istifası arkadaşlar? Hikmet hoca ne yapacak? İnin yönetin o zaman bu takımı. Takımın ekonomik durumu ortada, nereden geldiği belli. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Her şeyini yok etmiş bir başkan gecesini gündüzüne katan ben, yönetim. Daha ne yapacağız biz. Gönderelim Hikmet hocayı kimi getireceksiniz daha iyisini mi bulacaksınız? Artık bu kadarı fazla. Bugün burada Kayserispor'u izliyorsanız bunu Berna Gözbaşı'na borçlusunuz. Takım yenilmiyor berabere kalıyor yuhlanıyoruz, galip geliyoruz başka bir şey ne yapalım ne istiyorsunuz onu söyleyin?"



Diğer takımlarla puan kıyaslaması yapan Çamlı, "Oynadığınız takım geçen hafta Fenerbahçe'yi yenmiş sahasında. Sanki sıradan amatörden gelmiş bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray'ın puanı 23-24 neyse... Senin puanın 20. Ne oldu ki yani kıyamet mi koptu? Bu takım başarılı olacak, destek olun diyoruz. Ancak motivasyon bozmaya gel. Kayserispor için gecesini gündüzüne katıp 'nasıl başarılı olabilir' diyen bir teknik adam, her şeyini veren bir yönetim var." ifadelerini kullandı.



"Kayserispor kesinlikle başarılı olacak" diyen Çamlı, taraftarın istifa çağrısı ile teknik direktör göndermeyeceklerini belirtti.



Çamlı, hocanın başarısız olduğunu görmeleri durumunda yönetim olarak teknik direktörün gönderilmesinin gündeme geleceğini kaydetti.





