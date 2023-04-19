Ali Çamlı kötü gidişin nedenini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Ali Çamlı, "Oyunumuzda, takımda bir düşüş var. Bunun sebebi Kayserispor'un üst üste yığılan maçları. Aşırı yorgunluğun getirdiği bir şey. Bu durum önümüzdeki günlerde düzelecektir." dedi.



Çamlı, maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, ortada geçen bir maç oynandığını söyledi.



Hakem yönetiminin mükemmel olduğunu söyleyen Çamlı, "Bu tür hakemlere destek verip, sayılarının artmasına yardımcı olmak lazım. Bana göre bu yılın en iyi maçını yönetti." diye konuştu.



Kayserispor'un hiçbir bahanenin ardına saklanmadan yoluna devam ettiğini dile getiren Çamlı, yenilmemenin de bir başarı olduğunu belirtti.



Son dakika gölüyla maçı kaybedebileceklerine dikkati çeken Çamlı, şunları kaydetti:



"Oyunumuzda, takımda bir düşüş var. Bunun sebebi Kayserispor'un üst üste yığılan maçları. Aşırı yorgunluğun getirdiği bir şey. Bu durum önümüzdeki günlerde düzelecektir. Takımda bir sıkıntı yok. Sakat ve eksik her dönem oluyor ama teknik heyet hiçbir zaman bunların arkasına sığınmıyor. Sahaya çıkan 11 futbolcuya hoca ne görev verirse, çocuklar onu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Ben teknik heyeti de sahada ter döken çocukları da kutluyorum. Onlar görevini yapıyor, biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz."



Niyetlerinin Kayserispor'u mevcut yerinin çok ötesine taşımak olduğunu dile getiren Çamlı, bunun için mutlaka takımın birkaç noktasına transfer yapılması gerektiğini aktardı.



Çamlı, sezon sonu transfer tahtasının açılması için gerekenin yapılacağını sözlerine ekledi.





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