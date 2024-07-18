Ali Çamlı: 'Kimin kazanacağı bizim için fark etmez'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, TFF Başkanlık seçimleri esnasında açıklamalarda bulundu.



Seçimler hakkında genel değerlendirmede bulunan Çamlı, "Güzel bir genel kurul bana göre. İki adaylı olması çok daha anlamlı. Yüksek katılım var. Ben bu kadar beklemiyordum. Yüzde 85-90 civarında katılım var. Bu çok değerli. İki tane Türk futboluna hizmet için sahaya çıkmış insan var. Kim kazanırsa kazansın değerli. Bu zor bir iş. Burayı yönetmek basit bir iş değil. Biz yönettiğimiz kulüplere bakıyoruz, bunlar futbolun tamamına hükmedecekler. Onların yükü bizden yüz kat, bin kat daha ağır. Hangisi seçilirse seçilsin futbolun bir paydaşı olarak her ikisiyle de uyum içinde çalışırız. Kırmadan, dökmeden... Özelde hepimiz dostuz. Birbirimize sarılabileceğimiz bir kongre olursa çok kıymetli. Onu da görebiliyorum genel kurul salonda. Sükunetin bozulmasını gerektirecek bir şey yok." dedi.



Destekleyecekleri aday hakkındaki soruyu yanıtlayan Çamlı, "Karar verecek olan delegeler. Sükunet bozulursa delegeler oy kullanmasın, böyle bir şey asla yok. Kimsenin sükunet bozma niyeti de yok. Genel kurullarda sesler biraz yükselir, bu normaldir. Herkes fikrini söyleyecek, doğrularını söyleyecek. Saygı göstermeyi bileceğiz. Hepsini dinleyeceğiz. Sizin için makul görünen şey, benim için görünmeyebilir. Hazımlı olacağız. Kim kazanırsa kazansın Kayserispor için değişen bir şey yok. Biz hakkımızı savunacak dirayette bir kulübüz." ifadelerini kullandı.

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