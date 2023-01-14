Ali Çamlı: 'Hiç endişeniz olmasın'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen Yukatel Kayserispor'un Kulüp Başkanı Ali Çamlı, iyi bir kadroya sahip olduklarını ve her zaman takıma olan güveninin tam olduğunu söyledi.



Maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, güzel bir futbol ortaya koyarak bugün sahadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu başarı tesadüfi gelmiyor. Ortada bir emek ve özveri var. Biz 3 hafta üst üste kaybettik. Hiç moralimi bozmadım. Bu takımın neler yapabileceğini biliyorum." dedi.



Bu maçta taraftarlarının çok iyi destek verdiğini ve diğer maçlarda da aynı desteği beklediklerini dile getiren Çamlı, şunları kaydetti:



"Bizim takımımız ligin en iyi 8 takımından birisi. Ben uzun yıllardır futbolun içerisindeyim onun için hiç endişeniz olmasın. Bir maç kazandık darısı önümüzdeki hafta Beşiktaş maçına. Ben herkese teşekkür ediyorum. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle Kapalı Kale grubu bugün çok iyiydi. Böyle desteklemeye devam etsinler. Küfürsüz, kötü sözün olmadığı, sahaya maddenin atılmadığı bir seyirci grubu görmek istiyordum bugün onu bize gösterdiler. Çünkü atılan her materyal bize para cezası olarak geri dönüyor. Bu şehrin parasının cezalara gitmesine kimse razı olmaz."





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