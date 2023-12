Ali Çamlı: 'Hakem konuşmayacağız!'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'ye 4-3 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"ASLA HAKEM KONUŞMAYACAĞIZ!"



Ali Çamlı, "Ben buradan maçtan ziyade, bugün bütün futbol kamuoyuna ve Türkiye'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Sahada mücadele eden futbolcular, teknik heyet, başkanlar sakin olalım. Bunun ötesinde bir şey konuşmak istemiyorum. Futbol sahalarını kaos ortamlarına çevirmek istiyorsak bu işi bırakalım. Hakem hata da yapabilir. Nihayetinde hiçbiri bizim düşmanımız değil. Bunlar bizim Türk çocukları. Bunları biz hatalarıyla da kabul edeceğiz. Biz bu ligi kendi çocuklarımızla oynayacağız. Yenilsek de yensen de hiç önemi yok. Biz sahada dostluk ve kardeşlik istiyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oynadı ve kazandı. Ama bugün sahadaki mücadeleden oyuncularımı kutluyorum. Bu yolda kaybetmek de var. Ama biz yola devam edeceksen dostluk ortamında devam etmesini istiyoruz. Sürekli hakemler üzerinden futbolun konuşulmasını istemiyoruz. Bizler de kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Sahadaki futbolcu kardeşlerimiz de hakeme yardımcı olmak zorunda. Yurt dışından hakem getirelim de yabancı hakemlere maç mı yönettirelim! Yakışır mı bu! Hakemler de kendi performanslarına bakacaklar. Hakemleri hata yaptı diye, kötü insan mı ilan edelim. Asla etmeyeceğiz. Bugün ortaya konan futbolu, hakemleri ve iki takımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Biz bundan sonra asla hakem konuşmayacağız. 5 tane penaltımız verilmese dahi konuşmayacağız. Bir serbest bırakalım, hiç kimse kimsenin düşmanı değil. Kulüp başkanı olarak çağrıda bulunuyorum, gelin bu hakemleri rahat bırakalım. Biz sahada savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir spor karşılaşması. Buraya gelen on binler buraya mutlu olmak için geliyor." şeklinde konuştu.



TARTIŞMA YAŞANDI MI?



Ali Çamlı, maçın ardından koridorda tartışma çıkıp çıkmadığına yönelik soruya, "Çocukların kendi aralarında ufak tefek tartışmaları olmuyor mu? Bunların önemi yok. Biz başka şeyler konuşuyoruz. İki futbolcu arasında tartışsın, ne önemi var? her ikisini de ben gittim sakinleştirdim. Konu kapandı. Önemli olan dünyanın izlediği bir müsabakada kendi onurumuzu ve kimliğimize uygun görüntüler sergilememiz gerekiyor." şeklinde cevap verdi.



Ali Çamlı, son olarak taraftarlara hitaben, "Kayserispor iyi yolda, bu takım sizi her zaman onurlandıracak. Rahat olun, kafanızı yormayın" sözlerini sarf etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU