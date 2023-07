Ali Çamlı'dan Galatasaray maçı açıklaması

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor'a 4-0 kaybedilen hazırlık maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, neticenin önemli olmadığını söyledi.



Ligin yaklaştığını ve Sivasspor ile de hazırlık maçı yapacaklarını ifade eden Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz hazırlık maçlarının neticesinin ne olduğu değil, hocanın çocuklardan ne aldığına bakıyoruz. Zannediyorum hoca her hazırlık maçında yapılan iyi ya da eksik olan yönleri tespit ediyor. Ona göre hazırlıkları devam ettiriyor. Burada benim en çok çekindiğim şey hazırlık maçlarında bir sakatlık olması. Şükür bu maç da sakatlıksız, kazasız, belasız bitti. Bizim için 4-0 veya 5-0, bunun çok bir önemi yok. Biz ligde ne yapabiliriz onun hesabını yapıyoruz. İnşallah gene ligde iyi bir Kayserispor'u bu teknik heyetin hazırlayacağından hiç şüphemiz yok. Teknik kadroya da sahadaki çocuklara da güveniyoruz."



GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI!



Ligin ilk maçında Galatasaray'ı konuk edeceklerini hatırlatan Çamlı, "Buradan da sizin aracılığınızla bir çağrı yapmak istiyorum. Biz içeride Galatasaray'la oynuyoruz. Hiç kimse şundan endişe etmesin. İşte, 'Galatasaray büyük takım, yıldızlar topluluğu', vallahi on bire on bir çıkılıyor sahaya. Bizim çocuklarımız da bizim yıldızlarımız. Biz de onlara çok güveniyoruz. O gün stadı dolduralım. Kayserispor gerçekten o gün statta bir şov yapsın. Kayseri seyircisi bir şov yapsın. Maçın neticesi ne olursa olsun ben hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bu takım illaki bu ligde başarılı olacak." diye konuştu.



Başkan Çamlı, sarı-kırmızılı takımın kapalı olan transfer tahtasını açmak için yoğun olarak çalıştıklarını kaydetti.