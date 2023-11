Ali Çamlı: ''Benim sabır sınırlarımı test etmeyin''

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarından puan ya da puanlar alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.



Uçar, kulüp tesislerindeki basın toplantısında, zor bir görev üstlendiğini söyledi.



Göreve geldikten sonra biri Türkiye Kupası olmak üzere 9 maça çıktığını belirten Uçar, "Bu süreçte özellikle son haftalarda aldığımız puanlar bizleri mutlu etti. 12 hafta sonunda 22 puanla lig sıralamasında bütçe ve oyuncu kalitesi bakımından bizden önde olan takımlarla şu an itibarıyla puan anlamında aynı yerlerde olabilmek hepimizi mutlu ediyor." dedi.



Uçar, ligin kalan bölümünde verdikleri mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürüp Kayserispor'u olabildiğince en iyi yerlere çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.



Futbolda başarının tek bir parametreyle oluşmadığına dikkati çeken Uçar, şöyle konuştu:



"Kulübümüz bir geçiş döneminde. Uzun vadede Kayserispor'un yaşaması, art arda başarılar elde etmesi hepimizin ortak amacı. Kulüp, ekonomik anlamda sorunlarının yüzde 60-70'ini çözmüş bulunuyor. İnşallah daha aydınlık günleri hep beraber burada yaşamak, görmek, hepimize nasip olur. Ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Daha ligin 12 haftası geride kalmış durumda. Üçte biri bile bitmemiş olan ligde henüz hiçbir şey başarmadık. Onu net söyleyeyim. Zorlu bir fikstürümüz var, önümüzde çok zor maçlarımız var. Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarına en iyi şekilde hazırlanıp, şu ana kadar olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."



Sportif anlamda şu an itibarıyla orta ve uzun vadeli hedefler koymanın çok gerçekçi olmadığını vurgulayan Uçar, "Bizim amacımız her zaman bir öncekinin daha iyisini yapabilmek. İddialı laflar konuşmak kolaydır. Önemli olan bu iddialı sözleri yerine getirebilmek. O yüzden biz ayaklarımızı yere sağlam basarak elimizden gelenin en iyisini yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Recep Uçar, şu an itibarıyla yönetimle transfer konusunun gündeme gelmediğini aktararak, "Belki çok erken ancak şunu söyleyebilirim, bizim devre arasında aman aman transfere ihtiyacımız yok. Bunu net söyleyeyim. Kayserispor, ocak ayında 4-5 oyuncuya ihtiyacı olan bir ekip değil." diye konuştu.



Başkan Ali Çamlı: "Benim sabır sınırlarım test edilmesin"



Kulüp Başkanı Ali Çamlı ise camia olarak Adana Demirspor maçına odaklandıklarını söyledi.



Kayseri halkını Adana Demirspor karşılaşmasına davet eden Çamlı, "Ben buradan tüm Kayserispor sevdalılarını ve çoluk çocuk, kadın erkek demeden statta bir şölen havası oluşturmaya davet ediyorum. İnşallah bizim bu davetimiz karşılık bulur." diye konuştu.



Kulübün ekonomik sorunlarının devam ettiğinin altını çizen Çamlı, şunları kaydetti:



"Kayserispor'un en büyük ve sorunlu dosyası Andrea Bertolacci dosyası. Daha sonra Bernard Mensah, Atila Turan, Denis Alibec, Manuel Fernandes dosyaları var. Bunların dışındakilerin hepsi ufak tefek sorunlar. Bu oyuncularla ilgili dosyaların toplamı 7,5 milyon avro. İnşallah bu sorunları da çözeceğiz. Biz bunları çözeceğiz ama bu hataları yapanlar da çıkıp sağda solda ağlamayacak. Benim de bir canım var. Benim sabır sınırlarım test edilmesin. Bertolacci'yi asbaşkanlığım dönemimde benim transfer ettiğim söyleniyor. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Hatta bu transfer bana rağmen yapıldığı için görevimden istifa ettim. Ben o oyuncunun bu maliyetle alınmasının kulübe ihanet olduğunu söyledim."