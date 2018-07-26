Ali Ay'dan Ekong, Behich ve Harun açıklaması

Bursaspor Başkanıiçinresmi teklif gelmediğini belirtirken,içinse gelen tekliflerin çok düşük olduğunun altını çizdi.Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularından Aziz Behich ve William Troost-Ekong'un ismi transferler iddialarıyla anılmaya başlandı.Bursaspor Başkanı Ali Ay, yaptığı açıklamada iddialara açıklık getirdi. Özellikle İngiliz basınında çıkan Aziz Behich için İngiltere'den teklif geldiği yönündeki haberlere ilişkin konuşan Başkan Ay,dedi. Dünya Kupası'nda boy gösteren bir diğer oyuncuları William Troost-Ekong'a dair ise Başkan Ay,diye konuştu.Başkan Ali Ay, Harun Tekin'in durumu hakkında da yeni bir gelişmenin olmadığını sözlerine ekledi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Harun Tekin için özellikle Beşiktaş, takas yoluyla bu transferi noktalamak isterken yeşil beyazlı kulüp takas istemiyor.