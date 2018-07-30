"CISSE VE DOUMBIA İÇİN TEKLİF SUNDUK"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, 1 yıllığına kiralanan Allano Lima'nın imza töreninde transferlere ilişkin son gelişmeleri kamuouyla paylaştı.Şu ana dek hiçbir futbolcularına resmi bir teklifin gelmediğini bir kez daha yineleyen Başkan Ay, "or" dedi.Başkan Ay ayrıca Beşiktaşlı Vagner Love ile ilgili olarak bir düşüncelerinin olmadığını da ifade etti.Mutlaka forvete takviye yapacaklarına işaret eden Başkan Ay, bu noktada adı geçeniçin de teklif sunduklarını belirterek "açıklamasını yaptı.Forma sponsorluğu konusunda birkaç firmayla görüştüklerini dile getiren Başkan Ay, "İnşallah yetiştiririz. Marmarabirlik ile görüştük. Onlardan cevap bekliyoruz. Stat isim hakkıyla ilgili de olumlu görüşmelerimiz var. Biran önce bitsin istiyoruz. İyi günler yakında" şeklinde konuştu.Takımdan gidecek oyuncular ile ilgili de bilgi veren Ali Ay, "Sercan ile imzaladık. Serdar Kurtuluş ile de biraz sonra imzalayacağız. Geriye Necid, Kembo, John ve Jovic kalıyor. Kembo da bitecek gibi. Bunlar gidince bütçe de düşecek" ifadelerini kullandı.