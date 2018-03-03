Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kayserispor'u 1-0 yenen Bursaspor, 9 haftalık galibiyet özlemine son verdi.Ligde son olarak 14. haftada, 3 Aralık 2017'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yenen, ardından oynadığı 9 maçtan 6 mağlubiyet, 3 beraberlikle ayrılarak gelecek adına taraftarını endişelendiren Bursaspor, Kayserispor maçını kazanarak 2018 yılındaki ilk galibiyetini de almış oldu.Yeşil-beyazlılar, Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından 15. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikten sonra 16. haftada deplasmanda Trabzonspor'a da aynı skorla yenildi.Ligin 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, ardından üst üste Medipol Başakşehir'e 3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlılar, 21. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.22. haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Bursaspor, 23. haftada ise deplasmanda Galatasaray'a farklı skorla 5-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 9 haftaya çıkardı.Yeşil-beyazlı taraftarlar özellikle Galatasaray maçının ardından büyük tepki gösterdikleri yönetim kurulu ve teknik direktör Paul Le Guen'i istifaya davet ederken, Kayserispor karşısında elde edilen galibiyet camiaya da adeta nefes aldırdı.Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Kayserispor karşısındaki galibiyetin 9 haftadır 3 puan alamayan takım adına çok önemli olduğunu söyledi.Kayserispor karşısında oynanan oyundan dolayı futbolcularını tebrik eden Ali Ay, yaptığı açıklamada, "Stresli bir maça çıktık ancak oyuncularımız bir hafta süresince bu maça iyi hazırlandı. Sahadaki performanslarıyla da bunu gösterdiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.Başkan Ay, ligde 9 hafta kazanamamanın teknik heyet ve oyuncular üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Üzerimizdeki baskı ve stresi atmamız açısından önemli bir galibiyetti. Bundan sonra daha iyi sonuçlara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bir daha aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Sonuçta bir galibiyet aldık ama bu yeterli de değil. Önümüzde Osmanlıspor maçı var. Bu galibiyetin daha anlamlı olması için Ankara deplasmanından da galibiyetle dönmeliyiz. Ben teknik heyet ve oyuncularımızın bundan sonra iyi sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum."