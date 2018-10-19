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Ali Ay: "Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüm"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları maçta, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
Ali Ay: 'Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüm'
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19 Ekim 2018 23:49
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu dile getiren Ay, iyi futbol oynadıklarını söyledi.

"VAR BİZE YARAMADI"

VAR sisteminin kendilerine yaramadığını söyleyen Ali Ay, "Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bize yaramadı. VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik. Bu maçta herkes Bursaspor ve gençlerimizi gördü. Aşağıdan üç genç oyuncumuz daha geliyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Bu maçta galibiyeti kaçırdığımız için üzüldüm. Galatasaray da şansızlık yaşadı ve 3 oyuncusu sakatlandı. Buna rağmen 11'e 11 oynadık. Giren oyuncular da kaliteli oyunculardı." ifadelerini kullandı.

"SAMET HOCAYI TEBRİK EDERİM"

Altyapıdan planlı bir şekilde oyuncu çıkardıklarını aktaran Ay, "Samet hocayı tebrik etmek lazım. Oyuncuları, oynatarak değerlendiriyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Örnek kulübüz. İnşallah sezonun ikinci yarısında genç oyuncularımız daha fazla süre alacaklar." dedi.



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