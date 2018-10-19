Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu dile getiren Ay, iyi futbol oynadıklarını söyledi.VAR sisteminin kendilerine yaramadığını söyleyen Ali Ay,Bu maçta galibiyeti kaçırdığımız için üzüldüm. Galatasaray da şansızlık yaşadı ve 3 oyuncusu sakatlandı. Buna rağmen 11'e 11 oynadık. Giren oyuncular da kaliteli oyunculardı." ifadelerini kullandı.Altyapıdan planlı bir şekilde oyuncu çıkardıklarını aktaran Ay, "Samet hocayı tebrik etmek lazım. Oyuncuları, oynatarak değerlendiriyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Örnek kulübüz. İnşallah sezonun ikinci yarısında genç oyuncularımız daha fazla süre alacaklar." dedi.