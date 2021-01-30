Ali Akman'a Bundesliga yolu göründü

Bursaspor'un 18 yaşındaki genç yıldızı Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmaya hazırlandığı Alman basını tarafından yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ali Akman'a Bundesliga yolu göründü
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30 Ocak 2021 00:12
Alman basını Bursaspor'un 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman'ın Almanya'ya transfer olmaya hazırlandığını yazdı.

Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt formasını sezon sonunda giyeceği ve anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun peşinde Chelsea, Arsenal, Wolfsburg gibi takımların olduğu belirtilen haberde anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunun altı çizildi.

TFF 1. Lig'de çıktığı 17 maçta 10 gol atarak takımının yıldız ismi olan Ali Akman, Ümit Milli Takım'da da boy gösteriyor.

"HEDEF DİREKT AVRUPA"

Akman son verdiği röportajda kariyer hedefine değinerek, "En üst seviyelere kendimi hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolları izlemek istiyorum. Kademe kademe ilerlemenin doğru olacağını düşünüyorum. Kendimde en üst sevilere çıkacak potansiyeli görüyorum. Kendime de güveniyorum. Yılmadan çalışıyorum, futbol için yaşıyorum, futbol için herşeyi de yapıyorum. Allah'ın izniyle en iyi yerlerde olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Akman, "Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusuna "Direkt olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" yanıtını vererek isteğini açıkça dile getirmişti.



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