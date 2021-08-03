Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ın geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı.



Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki golcü futbolcunun kiralık transferiyle ilgili görüşmeler yapması nedeniyle son antrenmana çıkmadığını duyurdu.



Ali Akman'ın Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'e kiralanacağı ve kısa bir süre içerisinde bu transferin açıklanacağı ortaya çıktı.



