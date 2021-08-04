Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ın geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı.



Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki golcü futbolcunun kiralık olarak NEC Nijmegen'e gittiğini duyurdu.



Alman kulübü Ali Akman'ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen'e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.



Alman ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra Bursaspor'da kadro dışı bırakılan genç forvet, Frankfurt'ta resmi maç oynamadan ayrılacak.







