Ali Akman: 'Keşke kuzenlerimle beraber oynasak'

Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de forma giyen Türk futbolcu Ali Akman, yurtdışı serüveni ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Hollanda macerasının zor başladığını anlatan Akman, "Hollanda maceramın başlangıcı çok zordu. Türkiye'deki ailemi ve arkadaşlarımı çok özledim. Yemek yapmak çok zor. Yeni bir yemek yapmak istediğimde annemi görüntülü olarak arıyorum ve adım adım ne yapacağımı anlatıyor." dedi.Amcası Ayhan Akman'ın izinden gitmek istediğini söyleyen genç futbolcu, "Amcam, (Ayhan Akman) Türkiye'de bir efsaneydi. Soyadımla gerçekten gurur duyuyorum. Sık sık amcamdan tavsiyeler alıyorum ve onun izinden gitmek istiyorum. İnsanlar beni tanımıyorken Akman soyadı anıldığında akıllara hep Ayhan geliyordu. Şimdi ise Akman soyadı anıldığında "Ali mi, Ayhan mı?" diye soruyorlar." ifadelerini kullandı.Ayhan Akman'ın çocuklarının Galatasaray'da oynadığına ve bir gün kuzenleriyle aynı takımda oynamak istediğine dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, "." şeklinde konuştu.Ali Akman, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 5 gole imza attı.