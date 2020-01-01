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Ali Akman: "İnşallah Sergio Agüero gibi olurum"

Kariyerine Eintracht Frankfurt'ta devam eden Ali Akman, Ümit Milli takım kampında konuştu.

Ali Akman: 'İnşallah Sergio Agüero gibi olurum'
Ümit Milli Takım'ın hücum oyuncularından Ali Akman, kamp sırasında açıklamalarda bulundu.

Ali Akman, A Sspor'a yaptığı açıklamada "Ümit Milli Takım kampı güzel gidiyor, iyi çalışıyoruz, keyifli geçiyor. Herkes hazır gelmiş. Almanya ile Türkiye arasında en büyük fark, çalışma hızı. Yüksek tempoda çalışıyoruz. İdman süreleri uzun değil ama tempolu çalışıyoruz. Her antrenmanda doğru bir karar verdiğimi anlıyorum. Nasıl doğru çalışıldığını öğreniyorum. Bunları, bu yaşımda görmek benim için büyük şans." dedi.

Hedefleri hakkında konuşan 19 yaşındaki golcü "Eintracht Frankfurt'ta güzel işler yapmak istiyorum. Orada oynamak ve hizmet etmek istiyorum. İnşallah istenen performansı sergilerim. Ülkemi gururlandırmak isterim." açıklamasını yaptı.

Olaylı ayrıldığı Bursaspor hakkında görüşü sorulan Ali Akman "Bursaspor'la ilgili birçok şey yazıldı. Onları seviyorum. Çok büyük camia, inşallah hak ettiği yerlere geleceklerdir. Beni anlamalarını bekleyemezdim, kader böyleymiş. İnşallah her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da adından söz ettirmek istediğini söyleyen Ali Akman "Hayallerim için Avrupa'yı seçtim. Küçüklüğümden beri Avrupa'da oynamanın hayalini kurdum. Babamla, ailemle konuştuğumda, hedeflerimin Avrupa olduğunu söylerdim. Bunun nedeni hayata bakış açım. Ülkemi Avrupa'da gururlandırmak istedim. Ağabeylerimiz Lille'de büyük işler yaptı, nasıl gururlandık. Ben de böyle şeyler yapmak istiyorum. Yoluma devam etmek istiyorum" dedi.

Amcası Ayhan Akman'ın Eintracht Frankfurt'a transferinde etkisi olup olmadığın sorulması üzerine Ali Akman "Amcam Ayhan Akman 'Ne istiyorsan onu yaşa' dedi. Hayalimi sordu, arkamda olduğunu söyledi. Ondan bekleyeceğim tek şey buydu, sağ olsun." yanıtını verdi.

Ali Akman ayrıca "Sergio Agüero'yu çok severim. Onun oyun stiline yakın oynadığımı düşünüyorum. İnşallah onun gibi kariyerim olur. Bundesliga'da büyük golcüler var. İnşallah ben de büyük performans sergilerim." diyerek sözlerini noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
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