Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ın bonservisiyle Belçika 2. Lig ekiplerinden FCV Dender'e transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu
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10 Ağustos 2023 18:35
Bursaspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın yolunu tutan Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu. 

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 21 yaşındaki genç forvet Ali Akman'ın bonservisiyle birlikte Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'e transfer olduğunu açıkladı.

TIAGO ÇUKUR'U DA KADROSUNA KATMIŞTI  

Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender, geçtiğimiz sezonun başında da Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Tiago Çukur'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt'tan Göztepe'ye kiralık olarak gönderilen Ali Akman 16 karşılaşmada süre almasına karşın skor katkısı sağlayamamıştı. 

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