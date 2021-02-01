Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a imzayı attı

Bursaspor Sportif Direktörü Adil Cenkçiler: "Ali Akman'ın gitmesi bundan önceki yönetimin suçu. Sözleşme teklifi ettik ve 'Ne istiyorsan yaz' dedik. Serbest kalma bedelini de bıraktık ama geçen sene yapılanlardan dolayı kalmadı. Keşke Enes Ünal gibi para kazandırarak gitseydi."🐊 pic.twitter.com/TATTw2SMEZ



— Sporx (@sporx) February 1, 2021

Eintracht Frankfurt, Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'de geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzaladı.Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic,dedi.18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 de asist yaptı.