Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a imzayı attı

Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile 1 Temmuz 2021'de geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

, Fotoğraf; Eintracht.de
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Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a imzayı attı
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01 Şubat 2021 14:46
Eintracht Frankfurt, Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'de geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, "Ali Akman ile birlikte Türk futbolunun en muhteşem yeteneklerinden birini kadromuza kattık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ona zaman ve destek vereceğiz. Ali Akman gibi yetenekli bir oyuncuyu alabildiğimiz için mutluyuz." dedi.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 de asist yaptı. 



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