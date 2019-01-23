Ali Ahamada: ''3 büyüklerden teklif aldım''

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2 sene forma giyen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Türkiye'den ayrılan, Fransa basınına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.27 yaşındaki kaleci, ''Kayserispor'a gelirken bana oynama sözü verilmişti. Çok da iyi maçlar çıkartıyordum. Hatta Türkiye'de en iyi kaleci bile seçiliyordum.Türkiye'deki üç büyük takım seni istiyorsa iyi iş çıkarmışsın demektir. Bu tekliflerin gelmesini beklemiyordum bile.'' şeklinde konuştu.Türkiye ve Fransa'yı kıyaslayan Ahamada, ''Türkiye'de taraftarlar çok fanatik. Stadyumdaki atmosfer harika. Ama Türkler çok sigara içiyor. Maçlarda, hatta antrenmanda bile sürekli sigara içiyorlar. Fransa'da böyle bir şey hiç görmemiştim çünkü yasak. Türkiye tamamen farklı bir ülke ancak oraya gittiğim için hiç pişmanlık yaşamadım.'' dedi.2016'da Toulouse'dan Kayserispor'a transfer olan Ali Ahamada, Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra 1 yıl boyunca başka bir takımla anlaşamadı.