Ali Abdi'nin menajerinden Gaziantep FK açıklaması

Gaziantep FK'nın bir süre önce bazı problemlerden dolayı görüşmeleri askıya aldığı ve beklemeye geçtiği Ali Abdi transferinde yeni gelişmeler yaşandığı öğrenildi.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak, Ali Abdi'nin Tunus'ta bağlı olduğu YAT ELITE AGENCY menajerlik şirketinden oyuncunun danışmanı Jeremy ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Kırmızı siyahlıların yaklaşık 1 aydır görüştüğü ancak bir sonuç alamadığı Ali Abdi'nin menajeri Jeremy yaptığı açıklamada; "Ali Abdi'yi şirket adına temsil ediyorum. Bana ulaşıp bu konu hakkında bilgi almak istediğiniz için teşekkür ederim. Oyuncumuz hakkında çok söylenti çıkıyor ve bir çok yanlış bilgi ortaya atılıyor. Gaziantep ile ilgili bir sorunumuz yok ve görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleme olumlu yönde." dedi.



