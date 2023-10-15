ALG Spor, Hakkari deplasmanında galip

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ALG Spor, Hakkari deplasmanında galip
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15 Ekim 2023 15:50
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-1 yendi.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı, Hakkari ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen müsabakanın ikincisi yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan ALG Spor, puanını 18'e çıkardı. Hakkarigücü Spor ise 9 puanda kaldı.

 
 
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