ALG Spor, Hakkari deplasmanında galip

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-1 yendi.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı, Hakkari ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen müsabakanın ikincisi yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan ALG Spor, puanını 18'e çıkardı. Hakkarigücü Spor ise 9 puanda kaldı.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı, Hakkari ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen müsabakanın ikincisi yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan ALG Spor, puanını 18'e çıkardı. Hakkarigücü Spor ise 9 puanda kaldı.