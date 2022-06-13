ALG Spor coşkuyla karşılandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezon şampiyonu Gaziantep temsilcisi ALG Spor, kentte coşkuyla karşılandı.
Play-off finalinde İzmir'de dün karşılaştığı Wulfz Fatih Karagümrük'ü yenerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde eden Gaziantep takımı, hava yoluyla kente döndü.
Gaziantep Havalimanı'na kafileyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ve ilgililerle taraftarlar karşıladı.
Davul ve zurnayla karşılanan sporcu ve teknik heyete çiçek verildi.
Play-off finalinde İzmir'de dün karşılaştığı Wulfz Fatih Karagümrük'ü yenerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde eden Gaziantep takımı, hava yoluyla kente döndü.
Gaziantep Havalimanı'na kafileyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ve ilgililerle taraftarlar karşıladı.
Davul ve zurnayla karşılanan sporcu ve teknik heyete çiçek verildi.
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