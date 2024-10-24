Alfredo Morelos, trafik kazası geçirdi!

Atletico Nacional forması giyen Alfredo Morelos, ülkesi Kolombiya'da trafik kazası geçirdi.



Morelos, 23 Ekim Çarşamba günü alkollü araba kullanırken trafik kazası geçirdi ve kaza sonrası tutuklanmasının ardından 24 Ekim Perşembe günü serbest bırakıldı.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Morelos, alkollü araba kullandığı için ehliyetine beş yıl süreyle el konuldu. 3200 bin euro para cezası alan Morelos ayrıca 40 gün kamu hizmetinde bulunacak.



MOTOSİKLETE ÇARPTI



Morelos'un alkollü araba kullanırken bir motosikletliye çarptığı ve motosikletliyi sürüklediği kaydedildi. Motosiklet sürüsücünün ise ağır yaralandığı belirtildi.



Kazanın görgü tanıkların ise Morelos'un aracının yüksek hızda seyrettiği konusunda ifadeleri olduğu aktarıldı.



Morelos ile ilgili cezai süreç devam ediyor.



