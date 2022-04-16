Alfons Groenendijk: 'Takımla gurur duyuyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son 6 müsabakalarını kazındıklarını hatırlattı.



En son 24 sene önce Antalyaspor'un böyle bir seri yakaladığı bilgisini aldığını ifade eden Groenendijk, "Bu bizim için ayrıca bir mutluluk. Bu galibiyetleri almadan önce biz buraya nasıl geldik, ondan bahsetmek istiyorum. Aldığımız her galibiyetin iyi taraflarının yanı sıra, eksik ve noksanlarını da görerek ilerliyoruz. Kendimizi geliştirerek ilerliyoruz." dedi.



Karşılaşmada doğru zamanda goller bulduklarını anlatan Groenendijk, "Kolay skor üretmeye başladık. Ancak bu skoru elde ettikten sonra bazen oyunu sakinleştirmemiz gerekiyor. Maalesef burada bazı anlarda başarılı olamadık ve kolay top kayıpları yaşadık. Daha sonra bu hatamızdan rakibimiz bir gol buldu. Sonuç olarak güzel goller bulduk ve takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Groenendijk, iyi futbol oynayarak galibiyetler aldıklarını belirterek, "Takımımızla gurur duymalıyız. İyi bir sezon geçiren rakibimize karşı alınan güzel bir galibiyetti. Önümüzdeki rakip Kayserispor ve üç puan serimizi devam ettirmek istiyoruz. Her maç sonrası hedefimiz daha da belirginleşiyor." diye konuştu.





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