Alfons Groenendijk: 'Ödevimize iyi çalıştık'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Alınan bir puanın önemi çok büyük keza tehlikeli bölgeden bir adım daha uzaklaşmış olduk." dedi.



Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, skordan memnun olmak için sebeplerinin olduğunu dile getirdi. Adana deplasmanın kolay olmadığını aktaran Groenendijk, buraya gelen takımların kolayca puan çıkaramadığını kaydetti.



Rakiplerine çok şans vermediklerini aktaran Groenendijk, şöyle konuştu:



"Sanırım ödevimize iyi çalıştık. İyi hazırlandık diyebilirim bu maça. Son 6-7 maça bakacak olursanız tek bir gol yemiş Antalyaspor'dan bahsediyoruz. Bizim için son pasları geliştirme zamanı. Çünkü son tercihlerde yapacağımız geliştirmelerle 3 puana daha kolay uzanabiliriz bu tür karşılaşmalarda. Alınan bir puanın önemi çok büyük keza tehlikeli bölgeden bir adım daha uzaklaşmış olduk. Oyuncu grubumuzun morali ve birlikteliğinden memnunuz. Bu da başarıyı getiriyor. Bu tür skorlar almamızı sağlıyor. Çok zorlu bir haftaya giriyoruz. Hafta içi Trabzon deplasmanı kupa mesaisi, hafta sonu içeride Sivas maçımız var. O yüzden çok iyi bir hazırlık sürecine girmemiz gerekiyor. Taktik olarak bu maçta iyi duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi son pas ve tercihlerde daha kararlı, bitirici olabilseydik buradan 3 puanla ayrılabilirdik."





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