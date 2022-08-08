Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi. Maçın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



"SON DAKİKA GOLÜNE KARŞI ÇIKMALIYDIK"



Alfons Groenendijk maçla ilgili değerlendirmesinde, "Mutsuz olacağımız bir maç değildi. Zorlu bir mücadeleydi. Puan ya da puanlar hak ettiğimiz fırsatlar ayağımıza geldi. Karşı karşıya pozisyon ve penaltı pozisyonu vardı. Muslera kariyerindeki en iyi maçlardan birini oynadı. Uzatmalarda 1 puanı kovalamanız gerekiyor. Son dakikada gol yedik. Buna karşı çıkmamız lazımdı. Son ana kadar o mücadeleyi göstermemiz gerekiyordu" ifadesini kullandı.



"GOMIS BİZİM YAPAMADIĞIMIZI YAPTI"



Yenilmezlik serilerinin bozulmasına üzüldüklerini ifade eden Groenendijk, "Bizim yapamadıklarımızı rakip yaptı. Bitiriciliği olan bir oyuncu golü attı. Uzun süren bir yenilmezlik serimiz vardı. Bunun için de üzülüyoruz. Özümüze dönmeli ve yeniden başlamalıyız. Başımız dik olacak ve yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.





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