Alfons Groenendijk: "Bizi rahatlatan bir üç puandı"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alfons Groenendijk: 'Bizi rahatlatan bir üç puandı'
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06 Mart 2022 23:57
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, haftayı üç puanla kapatıp ligde daha rahat bir konuma geldiklerini belirtti.

Gol yemeden puan ya da puanlar almanın önemli olduğunu vurgulayan Groenendijk, şunları kaydetti:

"Bu maçta hedef üç puandı. Bunu aldığımız için çok mutluyuz. Önemli olan üç puanı aldık. Böylesi karşılaşmalarda özel oyunculara ihtiyaç vardır. Bugün Fernando, çok güzel firik golüyle bize üç puanı kazandırdı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bizi rahatlatan bir üç puandı. Eksiklerimizi değerlendirip Başakşehir maçında da istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

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