Aleyna Tilki'den saçmasapan paylaşım

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki bu kez twitter paylaşımı ile gündemin merkezine oturdu. Aleyna Tilki'nin twitterda paylaştığı gönderisine takipçileri bir anlam veremedi.

17 Temmuz 2018 13:36
Aleyna Tilki'den saçmasapan paylaşım
Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki bu kez twitter paylaşımı ile gündemin merkezine oturdu. Aleyna Tilki'nin twitterda paylaştığı gönderisine takipçileri bir anlam veremedi.



Söylediği sözlerden sonra çok konuşulan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin twitter paylaşımı hayranlarının ilginç tepkisine neden oldu. Aleyna Tilki'nin "Sevgili gençlik... Sen nasıl bu kadar bendeyken, aynı zamanda hiç 'benden' değilsin..? gönderisiyle ne demek istediği konusunda takipçileri tartışmaya girdi.

SHAKİRA'YI BEĞENMEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yıldızShakira'nın konseri için "Bana 30 bin seyirci az. Ben Adana'da 100 bin kişiye şarkı söyledim" diyerek kendini övmüştü.

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