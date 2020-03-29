Aleyna Tilki'den karantina paylaşımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra ünlüler de evlerine kapandı. Magazin dünyasının popüler simaları evlerinde çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak #evdekal çağrısında bulunuyorlar...

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Instagram
Aleyna Tilki'den karantina paylaşımı
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29 Mart 2020 11:05
Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Özellikle de koronavirüs salgınından sonra kendilerini karantinaya alan isimler en doğal hallerini paylaşıyor...

Karantina nedeniyle günlerini evde geçiren Aleyna Tilki de sahnelere olan özlemini dile getirdi. Tilki, "Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dansediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı..." dedi.

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