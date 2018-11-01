Aleyna Tilki ile Sinan Gümüş aşk mı yaşıyor? 16 yaşından beri müzik piyasasının içinde olan ve her yaptığı ile adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'le aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi.



ALEYNA TİLKİ'DEN SİNAN GÜMÜŞ AÇIKLAMASI



Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün hakkında geçtiğimiz günlerde aşk iddiaları çıkmıştı.

Aleyna Tilki, sarı-kırmızılı futbolcu ile çıkan aşk haberlerine "Sinan'ı tanıyorum. Galatasaray için şarkımda var biliyorsunuz. Galatasaray'a yakınım ama öyle bir durum yok." diyerek iddiaları yalanladı.

ALEYNA'DAN BROOKLYN BECKHAM YANITI

Aleyna Tilki, David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın kendisinin sosyal medyadan takip etmesi hakkında konuştu. Tilki, "Bende onu takibe aldım. O çok iyi bir fotoğrafçı. Çalışmalarını beğeniyorum." açıklamasını yaptı.





"O BENDE KALSIN"

Aleyna Tilki, "Brooklyn Beckham ile DM'den konuştunuz mu?" sorularına ise "O da bende kalsın söylemeyeyim şimdi." dedi.



