Aleyna Tilki sevgilisi kim? Aleyna Tilki şarkısı, yaşı, boy kilo, nerelidir? Aleyna Tilki kimdir?

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31 Aralık 2020 20:32
Aleyna Tilki sevgilisi kim? Aleyna Tilki şarkısı, yaşı, boy kilo, nerelidir? Aleyna Tilki kimdir?
En popüler Türk şarkıcılardan birisi olan Aleyna Tilki, yaşı kaç, boyu kilosu, Aleyna Tilki nereli, Aleyna Tilki sevgilisi konularıyla ilgili detaylı aramalarda sonuçlara ulaşılıyor. Şarkılarından sonra dizisi de çıkan Aleyna Tilki boyu kaç, Aleyna Tilki yaşı, Aleyna Tilki nerede doğdu, Aleyna Tilki evli mi? gibi sorular soruluyor ve cevapları aranıyor.
Aleyna Tilki 20 yaşında baba tarafından Konyalı ve Aleyna Tilki 165 cm boyunda 50 kilo.

ALEYNA TİLKİ YAŞI, ALEYNA TİLKİ NERELİ?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek SizsinizTürkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mek,nlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle 65. Türkiye Hükûmetinin tepkisini çekti. Kasım 2016'daki bir konseri sırasında mek,na iki el yapımı ses bombası atıldı.

ALEYNA TİLKİ'NİN ŞARKILARI

"Cevapsız Çınlama" (Emrah Karaduman ile) (2016)
"Sen Olsan Bari" (2017)
"Yalnız Çiçek" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)
"Dipsiz Kuyum" (BombarDuman) (2018)
"Sevmek Yok" (BombarDuman) (2018)
"Nasılsın Aşkta" (2019)
"Yalan" (2020)
"Bu Benim Masalım" (2020)



ALEYNA TİLKİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Aleyna Tilki'nin sevgilisi adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'tir. Kadir Güneş'in ailesi Ankaralıdır.

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