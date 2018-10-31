Aleyna Tilki ile David Beckham'ın oğlu Brooklyn takipleşti

16 yaşından beri müzik piyasasının içinde olan ve her yaptığı ile adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki şimdi de 'yeni takipçisi' ile gündemde. Dünya futbolunun önemli isimlerinden David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, Instagram hesabından Aleyna Tilki'yi takip etmeye başladı.

Aleyna Tilki de çok geçmeden 11,4 milyon takipçisi olan Brooklyn Beckham'ı takip edilenler listesine ekledi. Aleyna'nın hamlesi için sosyal medyada 'takibe takip', 'Victoria bu işe ne diyecek?' yorumları yapıldı.

Brooklyn Beckham 19 yaşında. Aleyna Tilki ise 18 yaşında.











