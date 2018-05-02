Aleyna Tilki: Aptalca özgürüm

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hakkında yapılan eleştirel haberleri kınadı.

02 Mayıs 2018 15:25
Aleyna Tilki: Aptalca özgürüm
Reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için Türkiye gündemine oturan ve alınan resmi kararla 18 yaşına girene kadar içkili mekanlarda sahne alması yasaklanan Aleyna Tilki geride bıraktığımız ay 18 yaşına girdi. Arkadaşları ve ailesiyle birlikte yaptığı kutlamanın ertesi günü Bostancı'da konser veren Tilki çok sayıda genç hayranı olan bir şarkıcı…
ALEYNA'DAN ÖZGÜRLÜK YORUMU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ancak zaman zaman yaptığı çıkışlarla insanların tepkisini çeken Aleyna Tilki, eleştiri alan yorumlarıyla ilgili olarak şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Hakkında 'Aptalca' eleştiriler yaptığı şeklinde haberler yazıldığını söyleyen Tilki şu çıkışı yaptı: "Eleştiri dünyasında, sizin tabirinizle aptalca, bulunduğum her alanda özgürüm. Evet aptalca özgürüm! Özgürlüğüme dil uzatıldıkça, özgürlük için daha da cesur oluyorum. ÖLDÜREMEYEN, GÜÇLENDİRİR"

Kaynak: Sözcü

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