  •  
    Fenerbahçe devreye girdi! Tek rakibi Lazio...
  •  
    De Jong'un yeni takımı! Sneijder'e rakip oluyor
  •  
    Sporting, rakamı indirdi! Bas Dost'un bonservisi
  •  
    Beşiktaş'ı mutlu eden üçlü! Fiyatları patladı...
  •  
    Maçta güldüren diyalog; "Oğlum ya salak mısın?"

Aleyna Özkan Avrupa'dan bronz madalya ile döndü

Milli sporcu Aleyna Özkan 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
Aleyna Özkan Avrupa'dan bronz madalya ile döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2018 20:28
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Aleyna Özkan 50 metre kelebekte bronz madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'daki şampiyonada mücadele eden milli sporcu Aleyna Özkan 0.26.83'lük derecesiyle, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Aleyna Özkan, finaldeki bu derecesiyle 15-16, 17-18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için